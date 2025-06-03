Владимир Чебоксаров: участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддерживают земляки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поддерживают земляки. Осознание этого поможет им в самоопределении на мирном поприще. Об этом заявил почётный гражданин, член Общественной палаты Тюмени, президент регионального отделения Союза спортсменов РФ Владимир Чебоксаров.

"Каждый вернувшийся со специальной военной операции задумывается над своим дальнейшим будущим. Тем, кто уверены в себе и желают пройти обучение, созданы такие возможности. И общество должно принимать их, потому что они прошли огонь и воду. Такие ребята со знанием дела, с желанием, с возможностями, желанием работать, будут первым номером, и общество в этом должно помочь им определиться", - подчеркнул общественник.

Он отметил, что у участников "Боевого кадрового резерва" в Тюменской области большие возможности, для развития региона требуется много кадров. Бойцы, ветераны имеют все возможности, чтобы работать во благо малой Родины и страны.

Напомним, этап онлайн-собеседований продлится до 5 июня. Далее участники проекта пройдут очные испытания. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Подробности - на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.