  • 3 июня 20253.06.2025вторник
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северо-восточный

Владимир Чебоксаров: участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддерживают земляки

Общество, 20:11 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поддерживают земляки. Осознание этого поможет им в самоопределении на мирном поприще. Об этом заявил почётный гражданин, член Общественной палаты Тюмени, президент регионального отделения Союза спортсменов РФ Владимир Чебоксаров.

"Каждый вернувшийся со специальной военной операции задумывается над своим дальнейшим будущим. Тем, кто уверены в себе и желают пройти обучение, созданы такие возможности. И общество должно принимать их, потому что они прошли огонь и воду. Такие ребята со знанием дела, с желанием, с возможностями, желанием работать, будут первым номером, и общество в этом должно помочь им определиться", - подчеркнул общественник.

Он отметил, что у участников "Боевого кадрового резерва" в Тюменской области большие возможности, для развития региона требуется много кадров. Бойцы, ветераны имеют все возможности, чтобы работать во благо малой Родины и страны.

Напомним, этап онлайн-собеседований продлится до 5 июня. Далее участники проекта пройдут очные испытания. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Подробности - на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 03.06.2025Тюменская область поможет восстановить дома в Краснодоне
20:23 03.06.2025Десять тысяч конструктивных элементов отремонтировали в Тюменской области
20:11 03.06.2025Владимир Чебоксаров: участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддерживают земляки
19:47 03.06.2025Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени контрактникам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора