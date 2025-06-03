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Десять тысяч конструктивных элементов отремонтировали в Тюменской области

Общество, 20:23 03 июня 2025

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Десять тысяч конструктивных элементов отремонтировали в Тюменской области. Юбилейным объектом стала крыша дома №36 в седьмом микрорайоне Тобольска, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Качество работ оценили директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев и главный государственный жилищный инспектор региона Лариса Боровицкая.

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

"Приёмка десятитысячного конструктивного элемента, это серьезная цифра, так как задействовано большое количество людей. Это сотрудники фонда капитального ремонта, подрядные, управляющие организации и, самое главное, жители, для которых и делается капитальный ремонт", - подчеркнул директор департамента.

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Отметим, в программу капремонта включены 7 тыс. 860 многоквартирных домов. Начиная с 2015 г. в муниципалитетах отремонтировали 3 тыс. 195 домов, а в них 5 тыс. 528 инженерных систем, 1 тыс. 874 крыши, 1 тыс. 85 лифтов, 939 фасадов, 595 подвалов и фундаментов.

В 2025 г. в работе находятся 898 многоквартирных домов. По декабрь запланировано отремонтировать более 1,6 тыс. конструктивных элементов.

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# ЖКХ , капремонт , Тобольск

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