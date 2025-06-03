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Тюменская область поможет восстановить дома в Краснодоне

Общество, 20:34 03 июня 2025

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Тюменская область поможет восстановить дома в Краснодоне, пострадавшие от ракетного удара ВСУ. Вопросы поддержки обсудили на встрече с прибывшей делегацией шефа-региона, сообщил глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

"Сегодня Краснодон с рабочим визитом посетила делегация из Тюменской области, в составе которой заместитель начальника Главного управления строительства, главный архитектор области Сергей Бауэр, и директор управления капитального строительства Фанур Гемаев. Коллеги из Тюменской области выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в вопросе восстановления пострадавших домостроений", - уточнил глава округа.

По его словам, также в центре обсуждения были дальнейшие планы по ремонту объектов в рамках специального инфраструктурного проекта.

Сергей Козенко выразил благодарность коллегам шефа-региона за визит и сотрудничество: "Совместными усилиями мы продолжим работу над реализацией запланированных проектов".

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# Краснодон , поддержка

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