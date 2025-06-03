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Владимир Путин присвоил почетные звания жителям Тюменской области

Общество, 18:38 03 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почетные звания жителям Тюменской области присвоил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоено вице-президенту - летному директору АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Дмитрию Стрельцову.

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации" присвоено мастеру компании "Интегра-Сервисы" Фамилу Гайбалиеву.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

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# Владимир Путин , почетное звание

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