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Александр Моор: СИБУР является надежным и ответственным партнером региона

Губернатор, 20:46 03 июня 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

СИБУР – надежный и ответственный партнер, который отличается комплексным подходом к развитию Тобольска. Это подтверждают масштабные вложения в производство, создание высокооплачиваемых рабочих мест, миллиарды налоговых отчислений.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам презентации новой стратегии устойчивого развития СИБУРа до 2030 года.

"Ее представили председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов и топ-менеджеры. Социальная ответственность и внимательное отношение к окружающей среде – одни из основных ценностей компании. На встрече проанализировали дальнейшие перспективы холдинга", - уточнил глава региона.

Компания активно инвестирует в развитие образования, участвует в создании современной городской среды и, следовательно, в повышении туристической и инвестиционной привлекательности.

Благодаря совместным программам в Тобольске появились новые школы, спортивные объекты, аэропорт, благоустроенные общественные пространства. По мнению губернатора, в этом и заключается настоящая социальная ответственность.

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# Александр Моор , СИБУР

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