Владимир Якушев встретился с тюменским участником программы "Время героев" Виктором Квасовым

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский участник президентской программы "Время героев" Виктор Квасов принял участие во встрече с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Изучил и продолжаю изучать бюджетирование, экономику, стратегию развития региона. Особенно – развитие компетенций, связанных с лидерством. Чтобы можно было вести людей за собой", - сказал участник СВО, кавалер трех орденов Мужества, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Виктор Квасов.

Поддержка бойцов СВО в политике – приоритетное направление работы "Единой России", отметил Владимир Якушев.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это люди, которые имеют боевой опыт, которые показали себя настоящими патриотами. Без этих людей сегодня органам власти работать просто невозможно", – акцентировал внимание секретарь генсовета "Единой России".

Напомним, Виктор Квасов входит в Общественный совет образовательной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Как неоднократно подчеркивал глава региона Александр Моор, главная цель проекта – помочь бойцам и ветеранам развить управленческие компетенции, предоставить им возможность построить успешную карьеру на крупных предприятиях, в органах государственной или муниципальной власти.