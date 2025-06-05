  • 5 июня 20255.06.2025четверг
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-западный

В Ишимском пединституте открыт набор на новые специальности

Общество, 08:56 05 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Набор на новые программы по направлению "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" — "Математика; информационные технологии", а также "Физическая культура; безопасность и защита Родины" — открывается в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова (филиале) ТюмГУ в 2025 году.

Обучение очное, срок — 5 лет. На каждый профиль выделено по 25 бюджетных мест, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наш вуз стремится дать студентам актуальное образование, поэтому ежегодно разрабатывает и запускает программы, предусматривающие получение самых востребованных компетенций. Новые профили подготовки дают возможность абитуриенту получить качественное образование, гарантирующее дальнейшее трудоустройство", — комментируют в ИПИ им. П. П. Ершова.

Подробнее о приемной кампании в Ишимский пединститут здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вступительная кампания , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 05.06.2025Тюменские ученые исследовали популяции беспозвоночных в водоемах УФО
09:07 05.06.2025Тюменцам представят иммерсивный спектакль "Сказания Севера"
08:56 05.06.2025В Ишимском пединституте открыт набор на новые специальности
08:42 05.06.2025Тюменцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора