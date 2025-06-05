В Ишимском пединституте открыт набор на новые специальности

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Набор на новые программы по направлению "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" — "Математика; информационные технологии", а также "Физическая культура; безопасность и защита Родины" — открывается в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова (филиале) ТюмГУ в 2025 году.

Обучение очное, срок — 5 лет. На каждый профиль выделено по 25 бюджетных мест, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наш вуз стремится дать студентам актуальное образование, поэтому ежегодно разрабатывает и запускает программы, предусматривающие получение самых востребованных компетенций. Новые профили подготовки дают возможность абитуриенту получить качественное образование, гарантирующее дальнейшее трудоустройство", — комментируют в ИПИ им. П. П. Ершова.

Подробнее о приемной кампании в Ишимский пединститут здесь.