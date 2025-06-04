Кабинет судебных примирителей открыли в Доме правосудия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кабинет судебных примирителей открыли в Доме правосудия Тюмени 4 июня. Это уже третий кабинет, где участникам судебных разбирательств помогут прийти к соглашению. Два уже работают в Ленинском и Калининском судах.

Всего на должность судебных примирителей назначили шесть судей в отставке, которые имеют солидный опыт и стаж. Об этом рассказал председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов журналистам региональных СМИ на пресс-конференции "Примирительные процедуры – используй возможность разрешить конфликт мирным путем".

"Институт примирения существует в стране с 2019 года. Более детально к реализации этого института мы подошли в прошлом году. Судебное примирение – это более широкая процедура, чем досудебные споры, медиация. Примирителями являются грамотные судьи, очень значимые в нашей профессии. В идеале хочется, чтобы судебные примирители были в каждом районе области", - уточнил Вячеслав Антропов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам председателя Совета судей Тюменской области Александра Величко, главная роль судебных примирителей – снижение конфликтности в обществе.

"Это самая большая роль в работе судебных примирителей. Запрос на это в обществе очень велик. Возникновение конфликтов – постоянный процесс. Наука конфликтология говорит о том, что побороть конфликт невозможно, потому что он обусловлен биологическими особенностями и социальными, групповыми интересами. Прийти к общему соблюдению интересов помогают примирители", - пояснил Александр Величко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Координатор судебных примирителей региона, судья Тюменского областного суда в отставке Маргарита Подкорытова привела следующие данные.

"Всего с 1 марта по июнь мы с коллегами провели 60 переговоров по примирению. Все они оконченные: 21 из них завершено мировым соглашением либо отказом от исковых требований, что является результатом примирительной процедуры. По судам они распределились следующим образом: от Центрального суда в производстве был 21 материал, Тюменский – 11, Ленинский -девять, Калининский – семь, Тюменского областного суда – два, Ялуторовского и Нижнетавдинского - по одному. В производстве примирителей еще 24 переговоров", - привела данные координатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, граждане начинают активнее обращаться к судебным примирителям. Готовы приезжать в Тюмень даже из районов. Большинство из рассматриваемых споров касаются семейных отношений – это раздел имущества, определение места проживания детей или порядка общения с ребенком. Далее следуют имущественные споры между физическими и юридическими лицами – по услугам или их качеству. Есть также трудовые споры и по возмещению материального и морального вреда.

"Работа судебного примирителя в полной мере дает возможность помочь людям разрешить конфликт мирным путем – легче, быстрее и менее затратно финансово. Тут и экономические плюсы, процедура судебного примирения позволяет вернуть часть госпошлины. Судебное примирение бесплатно для участников. Мирное решение спора освобождает от расходов, связанных с обжалованием решения", - уточнила Маргарита Подкорытова.

Отметим, процедура судебного примирения начинается в суде. Суд перед началом заседания обязан разъяснить сторонам возможность применения такой процедуры. Судебный примиритель назначается судом при одобрении обеих сторон.

Оксана Корнеенкова