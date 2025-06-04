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Инструкцию по подключению к сетям дачных обществ разработали в Тюмени

Общество, 16:39 04 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Инструкцию по подключению дачных обществ к централизованному водоснабжению разработали в Тюмени. Это могут сделать садоводческие некоммерческие товарищества, которые расположены в непосредственной близости к сетям, сообщает администрация областного центра.

компания "Росводоканал Тюмень" | Фото: компания "Росводоканал Тюмень"

Все документы можно сдать на сайте "Росводоканала Тюмень", не тратя время на посещение офиса. Предприятие работает по концессионным соглашениям, заключенным с правительством региона и органами местного самоуправления Тюмени, Тюменского и Исетского районов.

"Мы построим сети к поселку Новотарманский и деревне Решетникова. Протянем магистрали до сел Мальково и Успенка. Завершаем проекты по прокладке коммуникаций до Богандинского и Андреевского. Реконструируем водоочистные сооружения, повышая их надежность и качество водоподготовки. Работы предстоят большие. И мы готовы предоставить технические условия для подключения к сетям для дачных сообществ", — отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

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# дачи , подключение , Росводоканал Тюмень

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