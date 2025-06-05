Тюменцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в IX Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация". Показать свои работы могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Подать заявку можно с 12 июня по 5 октября, сообщают организаторы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: уникальная природа; лица и поколения; традиции большой страны; архитектура и скульптура; духовные скрепы; семейные ценности; многодетная семья России; Мир. Созидание. Жизнь.

Каждый участник может предоставить от одной до пяти фотографий в каждой номинации. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2018 года. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства в Москве.

Более подробную информацию можно посмотреть по ссылке.