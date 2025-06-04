Ялуторовчане с сосудистыми заболеваниями смогут получать специализированную помощь на месте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный сосудистый центр заработал на базе областной больницы № 23 в Ялуторовске. Здесь на месте смогут получать специализированную помощь пациенты с сосудистыми патологиями, в том числе с инфарктом, когда счет идет на минуты.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Открытие такого учреждения он назвал важным событием для жителей Ялуторовска и всего муниципального округа. Глава области уточнил, что современное оснащение центра позволит не только помогать максимальному числу пациентов, но и внедрять новые методики лечения, повышать квалификацию местных специалистов.

"Мы создаём возможности для получения качественной медицинской помощи в разных городах региона, а не только в областном центре. Эту работу ведём в том числе в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - заключил Александр Моор.