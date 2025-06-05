В Тюмени остановят ТЭЦ-2 для ремонта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Корпус дымовой трубы тюменской ТЭЦ-2 отремонтируют с 5 по 17 июня включительно. На это время станцию полностью остановят - это необходимо для эффективного проведения работ.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области согласовал начало ремонта и временный переход энергосистемы на вынужденный режим, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мы сегодня не говорим о каких-то вынужденных отключениях, мы говорим о временном менее надёжном режиме работы нашей энергосистемы, в рамках которого, в случае возникновения серьёзных дополнительных аварийных отключений, может произойти обесточение какого-то объёма нагрузки. Предложенный режим направлен на минимизацию возможных рисков", - пояснил руководитель штаба, заместитель губернатора региона Павел Перевалов.

К ремонту все готово: специалисты компании "Форвард Энерго" заключили договоры с подрядчиками, согласовали графики работ, а энергетики заранее проверили воздушные линии и электросетевое оборудование, устройства релейной защиты. В случае необходимости бригады готовы выполнять аварийное прикрытие.

Работы на ТЭЦ-2 синхронизированы с опрессовками сетей в южных районах Тюмени. Горячее водоснабжение остальных районов будет обеспечено от ТЭЦ-1.