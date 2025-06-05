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Грузовик снес рамную опору на мосту на ул. Монтажников в Тюмени

Происшествия, 00:49 05 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовик с открытым кузовом наехал на металлическую опору на мосту на ул. Монтажников в Тюмени. Конструкция упала на "Газель" и перекрыла движение в обе стороны, сообщает областная Госавтоинспекция.

Специалисты Управления автомобильных дорог уже приступили к разбору конструкции. Движение в сторону ул. Широтной пока ограничено, на месте работают отряды ДПС.

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