Грузовик снес рамную опору на мосту на ул. Монтажников в Тюмени

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовик с открытым кузовом наехал на металлическую опору на мосту на ул. Монтажников в Тюмени. Конструкция упала на "Газель" и перекрыла движение в обе стороны, сообщает областная Госавтоинспекция.

Специалисты Управления автомобильных дорог уже приступили к разбору конструкции. Движение в сторону ул. Широтной пока ограничено, на месте работают отряды ДПС.