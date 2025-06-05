Территорию ишимской школы № 7 благоустроят в 2025 году

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Благоустройства территории у школы № 7 в Ишиме планируется провести в 2025 году. В самом здании сейчас ведутся внутренние работы – специалисты меняют канализацию, укладывают линолеум, гранитную плитку, сообщил в своем Telegram-канале глава города Федор Шишкин.

Он посетил учреждение, где уже третий год поэтапно ведутся ремонтные работы. В предыдущие годы, по словам главы города, здесь сделали кровлю и фасад. Благоустраивать прилегающую территорию с северной стороны в прошлом году было нецелесообразно из-за тяжёлой техники, работающей на обустройстве соседнего объекта - Берёзовой рощи.

"Приводим в порядок образовательное учреждение, чтобы более тысячи детей из города Ишима и посёлка Плодопитомник Ишимского района продолжали обучение в комфортных условиях. В этом году выполним благоустройство, и в следующем уже полностью завершим ремонт школы № 7", - написал Федор Шишкин.

Видео из Telegram-канала Федора Шишкина.