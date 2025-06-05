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Нагрудный знак "Доброволец России" могут получить волонтёры Тюменской области 

Общество, 11:52 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на получение награды за добровольческую деятельность. Нагрудный знак "Доброволец России" будет вручаться впервые волонтёрам и донорам.

Знаком могут быть поощрены добровольцы, заработавшие не менее 500 часов на Добро.рф за последние три года, а также волонтёры - за отвагу и мужество или героический поступок.

Также награда предусмотрена для доноров крови и плазмы, костного мозга и стволовых клеток. Более детальные требования к претендентам на поощрение - на сайте доброволецроссии.рф.

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# волонтеры , поощрения

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