Нагрудный знак "Доброволец России" могут получить волонтёры Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на получение награды за добровольческую деятельность. Нагрудный знак "Доброволец России" будет вручаться впервые волонтёрам и донорам.

Знаком могут быть поощрены добровольцы, заработавшие не менее 500 часов на Добро.рф за последние три года, а также волонтёры - за отвагу и мужество или героический поступок.

Также награда предусмотрена для доноров крови и плазмы, костного мозга и стволовых клеток. Более детальные требования к претендентам на поощрение - на сайте доброволецроссии.рф.