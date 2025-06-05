"ПушкинКвест" организуют в Музейном комплексе им. Словцова в день рождения поэта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Русский гений" состоится в Тюмени в Музейном комплексе им. Словцова 6 июня, в 226-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Посетители увидят живопись и скульптуры работы мастеров, лично знавших Пушкина, откроют малоизвестные факты из жизни поэта и вспомнят его произведения.

В этот же день для гостей организуют "ПушкинКвест" — кого Пушкин считал плохим поэтом, но великим человеком? Какой художник отказался писать портрет его жены? Какое прозвище дали поэту в лицее? Участникам предстоит ответить на вопросы и собрать цифровой код.

Начало мероприятий - в 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

До 20 июля в музее продолжится выставка "Пушкин сквозь время", где представлены иллюстрации к его произведениям в разных техниках. Особенно интересны юбилейное издание с работами Виктора Васнецова и миниатюрные книги 2,6×2,4 см.

Возрастное ограничение: 6+.