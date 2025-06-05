  • 5 июня 20255.06.2025четверг
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

"ПушкинКвест" организуют в Музейном комплексе им. Словцова в день рождения поэта

Общество, 14:26 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Русский гений" состоится в Тюмени в Музейном комплексе им. Словцова 6 июня, в 226-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Посетители увидят живопись и скульптуры работы мастеров, лично знавших Пушкина, откроют малоизвестные факты из жизни поэта и вспомнят его произведения.

В этот же день для гостей организуют "ПушкинКвест" — кого Пушкин считал плохим поэтом, но великим человеком? Какой художник отказался писать портрет его жены? Какое прозвище дали поэту в лицее? Участникам предстоит ответить на вопросы и собрать цифровой код.

Начало мероприятий - в 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

До 20 июля в музее продолжится выставка "Пушкин сквозь время", где представлены иллюстрации к его произведениям в разных техниках. Особенно интересны юбилейное издание с работами Виктора Васнецова и миниатюрные книги 2,6×2,4 см.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Пушкин , Музейный комплекс им , Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 05.06.2025Соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" стартует в Тюменской области
15:54 05.06.2025В поликлинике № 5 Тюмени рассказали о сбережении здоровья будущих мам
15:43 05.06.2025Тюменские ученые разработали технологию повышения эффективности полимеризации этилена
15:32 05.06.2025Взаимодействие бизнеса и самозанятых: как платформа упрощает процесс

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора