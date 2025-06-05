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В поликлинике № 5 Тюмени рассказали о сбережении здоровья будущих мам

Общество, 15:54 05 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

855 беременных приняли акушеры-гинекологи женской консультации поликлиники № 5 Тюмени за 2024 г. Показатель преждевременных родов составил всего 1,75 %, что вдвое ниже среднероссийского уровня - 3,5 %, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При этом 98 % будущих мам встали на учет по беременности до 12 недель и получили полный объем обследований по стандартам Минздрава РФ. 21 женщина после консультации у специалиста и медицинского психолога приняла решение сохранить беременность.

"Наша задача – поддержать женщину, обеспечить ей и будущему малышу максимально безопасные и комфортные условия. Забота о детях начинается с заботы об их мамах", - отметила заведующая женской консультацией №1 городской поликлиники №5 Екатерина Спирина.

В медучреждении советуют будущим мамам встать на учет вовремя, доверять врачам, не стесняться обращаться за помощью и поддержкой. Квалифицированная медицинская помощь на этапе планирования и ведения беременности – ключ к рождению здорового ребенка.

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# беременные женщины , женская консультация , поликлиника № 5

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