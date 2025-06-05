Более 2 тыс. тюменцев не пускают специалистов на обслуживание внутридомового газового оборудования

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч тюменцев не пустили газовиков на проверку внутридомового газового оборудования с начала 2025 года. Собственники придумывали разные причины, одни из самых популярных: нехватка времени, не хотят общаться с газовой службой и считают, что к ним придут мошенники.

"В течение трех лет пытались попасть к около трем тысячам недобросовестных потребителей. Работа ведется совместно с судебной системой, как только мы выигрываем суд, то собственник нас пускает. Хотя мы заранее уведомляем, в какой день придем. По итогу совместно с жилищной инспекцией и через суды мы обслужили оборудование у 900 человек. Это работа продолжается, мы постараемся дойти до каждого", - рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сейчас стоимость проверки внутридомового газового оборудования составляет более 700 рублей. Проводится и оплачивается техобслуживание ежегодно. "Иногда жители спрашивают, зачем мы столько платим за то, что наши специалисты просто посмотрели. Но рабочие же не просто пришли посмотреть, у него с собой газоанализатор, другие необходимые инструменты, чтобы в случае каких-либо проблем быстро все исправить. В среднем по сумме мы пришли к общероссийскому стандарту", - добавил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север".

Всего на предприятии трудятся более 2,6 тыс. человек. Они обеспечивают надежное газоснабжение 385 тыс. семей и более 6,8 тысяч юридических лиц. К 2028 году будет газифицировано еще 242 сельских населенных пункта.

Виктория Макарова