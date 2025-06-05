Тюменка Ольга Чиркова стала амбассадором Национальной научной премии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалист управления стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета Ольга Чиркова стала амбассадором национальной научной премии "Колба". Премия учреждена Фондом развития профессиональных инициатив "Женщины атомной отрасли", сообщает пресс-служба вуза.

Цели амбассадора - популяризация женщин-ученых, освещение значимых достижений в сфере науки и технологий, обмен опытом и знаниями, а также создание пространства для взаимодействия между бизнесом и наукой. Это единственная в России премия для женщин, работающих в области науки и технологий.

"Колба" объединяет профессионалов из разных научных направлений для сотрудничества и создания общих проектов. Это сильное и сплоченное сообщество. Считаю, что взаимодействие с коллегами из других регионов будет полезно, в частности, для развития большого межуниверситетского проекта "Телереанимация", реализуемого при поддержке Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Именно этому проекту было посвящено мое выступление на онлайн-встрече номинантов", — рассказала Ольга Чиркова.

Премия* "Колба" уже стала известной не только в России, но и за её пределами благодаря издаваемому журналу и специальным номинациям для участниц из стран СНГ и БРИКС.

За три года существования в конкурсе участвовали более 800 представительниц университетов и научно-исследовательских институтов, были отмечены достижения более 150 выдающихся женщин-ученых.

*Учреждена Фондом развития профессиональных инициатив "Женщины атомной отрасли" по инициативе главы национального отделения WiN Russia Евгении Еньшиной.