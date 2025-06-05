Театры Тюменской области перечислили вырученные от билетов средства коллегам из Хабаровска
Средства от продажи билетов за спектакли театры Тюменской области перечислили в фонд Хабаровского музыкального театра, который сгорел дотла в октябре 2024 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Тюменский драматический, театр кукол и Тобольский театр показали спектакли в феврале, марте и апреле. Министерство культуры Хабаровского края выразило признательность за поддержку и вклад в развитие музыкального театра, пострадавшего от пожара. Ведомство направило в адрес Тюменского концертно-театрального объединения благодарственное письмо.
"Мы высоко ценим вашу отзывчивость и неравнодушие, труд и готовность прийти на помощь в сложной ситуации. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия", — сказал министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.