Театры Тюменской области перечислили вырученные от билетов средства коллегам из Хабаровска

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средства от продажи билетов за спектакли театры Тюменской области перечислили в фонд Хабаровского музыкального театра, который сгорел дотла в октябре 2024 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюменский драматический, театр кукол и Тобольский театр показали спектакли в феврале, марте и апреле. Министерство культуры Хабаровского края выразило признательность за поддержку и вклад в развитие музыкального театра, пострадавшего от пожара. Ведомство направило в адрес Тюменского концертно-театрального объединения благодарственное письмо.

"Мы высоко ценим вашу отзывчивость и неравнодушие, труд и готовность прийти на помощь в сложной ситуации. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия", — сказал министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.