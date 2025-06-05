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Театры Тюменской области перечислили вырученные от билетов средства коллегам из Хабаровска

Общество, 14:59 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средства от продажи билетов за спектакли театры Тюменской области перечислили в фонд Хабаровского музыкального театра, который сгорел дотла в октябре 2024 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюменский драматический, театр кукол и Тобольский театр показали спектакли в феврале, марте и апреле. Министерство культуры Хабаровского края выразило признательность за поддержку и вклад в развитие музыкального театра, пострадавшего от пожара. Ведомство направило в адрес Тюменского концертно-театрального объединения благодарственное письмо.

"Мы высоко ценим вашу отзывчивость и неравнодушие, труд и готовность прийти на помощь в сложной ситуации. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия", — сказал министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.

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# благотворительность , театр

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