Тюменцев научат безопасному вождению электросамокатов
Школа безопасного вождения состоится в Тюменского технопарка 6 июня. Любой желающий может получить навыки безопасного управления самокатом, сообщает администрация города.
Экспертами выступят специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, УМВД России по Тюмени, операторами кикшеринговых сервисов. Они расскажут о правилах пользования электросамокатами, разберут различные дорожные ситуации, возникающие при передвижении на средствах индивидуальной мобильности.
Начало в 16 часов. Возрастное ограничение: 6+