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Тюменцев научат безопасному вождению электросамокатов

Общество, 16:16 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа безопасного вождения состоится в Тюменского технопарка 6 июня. Любой желающий может получить навыки безопасного управления самокатом, сообщает администрация города.

Экспертами выступят специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, УМВД России по Тюмени, операторами кикшеринговых сервисов. Они расскажут о правилах пользования электросамокатами, разберут различные дорожные ситуации, возникающие при передвижении на средствах индивидуальной мобильности.

Начало в 16 часов. Возрастное ограничение: 6+

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# вождение , электросамокаты

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