23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов
23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 17 – по химии, пять – по литературе и один – по истории.
"Отличное начало. За этими блестящими успехами стоит не только труд самих выпускников, но и педагогов, а также поддержка семьи! Желаю всем ребятам на оставшихся экзаменах ни пуха ни пера!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
Напомним, что в Тюменской области выпускники получают 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на экзамене.