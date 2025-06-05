23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 17 – по химии, пять – по литературе и один – по истории.

"Отличное начало. За этими блестящими успехами стоит не только труд самих выпускников, но и педагогов, а также поддержка семьи! Желаю всем ребятам на оставшихся экзаменах ни пуха ни пера!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области выпускники получают 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на экзамене.