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23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов

Общество, 12:36 05 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

23 тюменских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них 17 – по химии, пять – по литературе и один – по истории.

"Отличное начало. За этими блестящими успехами стоит не только труд самих выпускников, но и педагогов, а также поддержка семьи! Желаю всем ребятам на оставшихся экзаменах ни пуха ни пера!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области выпускники получают 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов на экзамене.

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# Александр Моор , ЕГЭ , стобалльники

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