Саженцы хвойных посадит компания "Свеза" на 29 га лесов Тюменской области

| Фото: компания "Свеза" | Фото: компания "Свеза"

Саженцы хвойных пород посадит компания "Свеза" на 29 га лесов Тюменской области в 2025 г. Специалисты продолжают следить за посадками предыдущих годов. Молодые деревья, посаженные в предыдущие два года, под постоянным присмотром, сообщает компания.

Агротехнический уход за лесными культурами проводят более чем на 200 га, а почти на 140 га - за молодняком.

"Также для сохранности леса важны работы по благоустройству зон отдыха граждан в лесах, обустройство пунктов противопожарного инвентаря, организация дозорно-сторожевых постов и наблюдательных пунктов, создание и уход за минерализованными полосами и барьерами", - уточняется в сообщении.

Отметим, за 2024 г. в Нижнетавдинском и Юргинском районах компания посадила почти 200 тыс. саженцев хвойных деревьев.