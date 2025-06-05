Соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" стартует в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская социальная кампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" для снижения аварийности с участием пешеходов стартует в Тюменской области с 7 июня.

Инициатива предусматривает проведение разъяснительной работы с участниками дорожного движения. Представитель команды организаторов в Тюменской области Марина Климовских отметила, что всего акцией планируется охватить не менее 8 тыс. 799 человек. В июне-августе организуют события для водителей на АЗС, интерактивные игры, бинго — для пешеходов в парках и общественных местах, для учеников автошкол — тренинги, лекции. С сентября по ноябрь пройдут мероприятия для детей. Несовершеннолетним от пяти до 10 лет покажут тематические спектакли, с ребятами от 11 до 14 лет проведут занятия разных блоков. Студентов вузов ждут лекции и семинары с демонстрацией информационных видеоматериалов. Всем участникам мероприятий выдадут световозвращающие брелоки и шнурки.

Проблема аварийности с участием пешеходов актуальна как для городов, так и для сельской местности, отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции. О необходимости проведения социальной кампании по безопасности пешеходов в регионе говорит статистика. Так, в Тюменской области в 2024 году произошло 2 тыс. 842 ДТП, в которых погибли 180 человек. Еще 3 тыс. 714 получили травмы различной степени тяжести. Каждое пятое ДТП – с участием пешеходов, каждый пятый погибший в аварии — пешеход.

"Мероприятия соцкампании пройдут во многих субъектах. Тюменская область не стала исключением. Пешеходы — самая незащищенная категория участников дорожного движения. Разбираем каждый случай, даем оценку виду ДТП, выясняем причины. К этой проблеме нужно относиться комплексно. Так, в прошлом году завершился нацпроект "Безопасные качественные дороги", в этом началась реализация нового - "Инфраструктура для жизни". В него в том числе войдут мероприятия, направленные на снижение смертности в ДТП. Этот показатель к 2020 году должен стать в полтора раза меньше. Перед нами, всеми ведомствами ставятся серьезные задачи. Одним появлением инспектора на улице, проведением профилактической работы проблему не решить", — сказал Андрей Миллер.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков остановился на реализации мероприятий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В регионе начитывается 19 тыс. 444 км автомобильных дорог. На них организовано 4 тыс. 236 нерегулируемых пешеходных переходов. За 2024 год обустроили 23 новых пешеходных перехода, столько же объектов освещения. В 2024 году более 22,5 км участков региональных дорог оборудованы дополнительным освещением. В 2025 году эта работа будет продолжена. На сегодня освещение налажено уже на 7 км дорог и на шести новых зебрах.

Для организации дорожного движения в Тюменской области делается много, подчеркнул Александр Исаков. "Все силы направлены на повышение качества дорог, ремонт, обустсройство тротуаров, автобусных остановок. Мы можем сделать идеальные дороги, но если не будет понимания, как ими безопасно пользоваться, то ничего не получится. Поэтому важно формировать культуру соблюдения правил как у детей, так и у взрослых", — дополнил он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Формирование навыков безопасного дорожного движения у подрастающего поколения — одна из приоритетных задач любой образовательной организации, считает заведующий сектором межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере департамента образования и науки Тюменской области Ольга Парыгина.

"В детских садах через игровые формы малышам рассказывают, как правильно вести себя на улице. Растут дети, меняются формы работы. Уже в школе систематически проходят инструктажи, уроки бдительности и культуры безопасности, масса практикоориентированных мероприятий, например, составление безопасного маршрута от дома до школы и обратно, отработка навыков с использованием автогородков", — добавила Ольга Парыгина.

Одним из эффективных направлений работы она видит деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения. Такие группы сегодня есть в каждой школе. Эффективная составляющая — принцип "равный — равному", когда дети рассказывают сверстникам.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Анжела Борисова продолжила тему детской дорожной аварийности. В 2025 году в регионе произошло 172 ДТП с участием детей, четверо ребят погибли, 186 получили ранения. В мае наблюдался всплеск детской дорожной аварийности: произошло 70 аварий с участием детей. Это практически половина того, что произошло за пять месяцев.

Из 172 ДТП почти каждое третье - с участием детей-пешеходов. 18 несовершеннолетних получили травмы на зебре. Семь пострадали в темное время суток, во всех случаях ребята были без световозвращающих элементов. Кроме того, пострадали 18 юных велосипедистов и 28 детей-водителей мототранспорта и транспорта, приравненного к этим категориям.

"Если сложить велосипедистов и детей-водителей, то у нас как раз получится число ДТП с участием детей-пешеходов. Это говорит о том, что несовершеннолетние становятся мобильные. Почти 40 аварий с участием юных велосипедистов и водителей произошли тоже всего за месяц-полтора. Будем работать над профилактикой и снижать риски в течение всего лета", — акцентировала внимание она.

В рамках государственной программы Тюменской области по повышению безопасности дорожного движения уже более 10 лет департамент образования приобретает световозвращающие приспособления для первоклассников. Однако по результатам мониторингов, которые проводят инспекторы вместе с родительскими патрулями, педагогами, оказывается, что не все крепят эти знаки на портфели. Это проблема больше не детей, а родителей, считает Анжела Борисова, ситуацию нужно исправлять. В 2025 году изготовят более 150 тыс. экземпляров наглядной агитации по безопасности детей. Материалы раздадут юным участникам дорожного движения.

Отметим, кампания проходит в 40 субъектах РФ по инициативе Госавтоинспекции МВД России в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Инна Пахомова