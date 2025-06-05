В День окружающей среды в Тюмени поощрили участников городского конкурса "Экология начинается с семьи"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Субботником и награждением участников первого городского конкурса "Экология начинается с семьи" отметили в Тюмени всемирный День окружающей среды. Мероприятие прошло на территории ДК "Торфяник" 5 июня.

В своих творческих работах тюменцы рассказали о семейных экологических привычках, таких как раздельное накопление мусора или сбор макулатуры, а также о своём вкладе в сохранение природы, участии в субботниках и других экологических акциях.

"Сохранение природных ресурсов и природы в целом является неотъемлемой составляющей жизни каждого из нас и всей экологической культуры нашей страны. Уверен, что совместными усилиями возможно не только сохранить, но и приумножить природные богатства нашего региона", - поприветствовал гостей мероприятия помощник регионального природоохранного прокурора Денис Новиков.

Тюменка Наталья Морозова с дочерью Софией узнали о конкурсе от школьного учителя. Они представили видеоролик. "В семье мы практикуем раздельный сбор мусора, вместе с дочерью делаем кормушки для птиц, а также участвуем во всех проходящих в нашем городе субботниках", - поделилась она.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы хотим напомнить каждому жителю нашего города, насколько важно сохранять природу. В рамках данного мероприятия впервые проведён конкурс "Экология начинается с семьи". Конкурс проводится впервые, поэтому участников было немного, но все они очень активно и креативно подошли к решению поставленных задач. Мамы папы подают правильный пример своим детям и подрастающему поколению", - рассказала начальник отдела природопользования департамента городского хозяйства Тюмени Виктория Жолондиевская.

Также в этот день около 150 тюменцев, в том числе, сотрудники городской администрации, Тюменского экологического объединения, "Росводоканала" и других ресурсоснабжающих организаций приняли участие в субботнике, очистив территорию лесного массива в створе улиц Бирюзова - Малышева от мусора и валежника.

Глава департамента городского хозяйства Виталии Данилов подчеркнул, что сегодня каждый из нас может задуматься, что он лично делает для окружающей среды и сохранения нашей природы. "Жители нашего города очень активно участвуют в экологических мероприятиях, направленных на сохранение лесов и природы. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашёл время и возможность, а самое главное желание принять участие в нашем мероприятии, - добавил он. - Экологические привычки человека формируются с детстве в семье".

Николай Ступников