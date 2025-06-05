Тюменцев приглашают поучаствовать в премии #МЫВМЕСТЕ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут подать заявку на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Добровольцев, НКО, представителей бизнеса и органов власти могут подать свои проекты на конкурс до 23 июня на сайте премия.мывместе.рф, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"После заявочной кампании проекты участников попадают к федеральному экспертному жюри для тщательной проверки. Каждую заявку оценивают 3 эксперта — один от региона и два федеральных, а также искусственный интеллект. По итогам оценки определяются два рейтинга — региональный и федеральный", - сказала амбассадор премии #МЫВМЕСТЕ, региональный представитель федеральной платформы Добро.рф Валентина Галдаева.

Победители Премии получат специальную благодарность от руководства Российской Федерации, а также: национальное и международное признание; возможности для масштабирования своих проектов; помощь экспертов и наставников, участие в программах акселерации; участие в ПМЭФ и других событиях; путешествие по регионам России; медиаподдержку и продвижение.