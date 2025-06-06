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Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на госуслугах

Общество, 10:57 06 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Первые результаты ЕГЭ — уже на госуслугах. С 5 июня посмотреть баллы по истории, литературе и химии можно в разделе "Документы" — "Образование" личного кабинета портала, сообщает Минцифры РФ.

В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней.

Работы ЕГЭ должны быть проверены не позднее: 4 июня — история, литература, химия; 9 июня — математика; 15 июня — русский язык; 18 июня — обществознание, физика; 19 июня — биология, география; 23 июня — иностранные языки, информатика; после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.

Результаты ЕГЭ публикуются на следующий день после завершения проверки.

На портале также можно посмотреть результаты экзаменов за последние 5 лет. В прошлом году сервисом воспользовались более 3 млн раз.

Узнать результаты ЕГЭ - по ссылке.

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# ЕГЭ , Минцифры

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