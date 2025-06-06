Улицы Тобольска избавляют от высокой травы

| Фото: Пётр Вагин в Telegram | Фото: Пётр Вагин в Telegram

Пять бригад ежедневно выходят на утренний покос травы на улицах Тобольска, в этой работе задействованы также два трактора. Об этом рассказал в социальных сетях глава города Пётр Вагин.

Кроме того, квартальные регулярно обходят участки управляющих компаний и проверяют другие хозяйствующие субъекты, выдают предписания, если есть замечания по содержанию территории.

С утра 6 июня бригады работают в Аптекарском саду, на улицах Алябьева, 8-й мрн, проспект Менделеева, Ремезова и других. "Охватим все территории, включая самые удаленные уголки", - отметил глава Тобольска.