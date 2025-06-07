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23 литра крови сдали тюменские росгвардейцы в рамках акции "От сердца к сердцу"

Общество, 10:03 07 июня 2025

Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

На 23 литра пополнили банк областной станции переливания крови кинологи и военнослужащие Росгвардии по Тюменской области ко Дню России и всемирному Дня донора в рамках акции "От сердца к сердцу".

Особенностью мероприятия стало прибытие мобильного комплекса службы крови на базу Росгвардии. Это позволило значительно упростить и ускорить медицинскую процедуру с привлечением большего числа желающих. Все участники акции прошли необходимые медицинские обследования и заполнили анкеты перед сдачей крови.

Первыми посетили автокомплекс и сдали кровь начальник территориального управления Андрей Борисов и начальник кинологического центра подполковник Василий Полежаев.

"Благодарим главврача станции Александра Гаврилея и весь коллектив за совместную работу по развитию донорского движения. Более 200 наших сотрудников регулярно сдают кровь и её компоненты", - отметил Андрей Борисов, вручая медикам благодарственное письмо.

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# доноры , Росгвардия по Тюменской области

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