Серию видеоуроков о России создали для иностранных школьников в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Работа над социальным проектом "Жить и учиться в России" завершается в Тюмени. В течение 2024-2025 учебного года преподаватели и студенты Тюменского индустриального университета создавали для иностранных школьников видеоуроки, рассказывающие о культуре и традициях России. Их темами стали "Семейные традиции народов России", "Тюмень – город дружбы", "Защитники Отечества" и другие.

По словам члена регионального отделения Ассамблеи народов России, заведующего кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светланы Погореловой, все 36 уроков направлены на адаптацию детей иностранных граждан к условиям российских школ и страны. К каждому видео разработаны методические рекомендации, все они согласованы с экспертами и педагогами.

"Эти уроки учат нашим традициям и культуре. В съемках участвовали студенты Тюменского индустриального университета, в том числе иностранные. Мы в интерактивной форме, в том числе, опираясь на сказки, в доступной и легкой форме даем уроки по тем или иных темам. К примеру, рассказываем, как нужно вести себя в общественных местах, дома, в гостях", - рассказала она.

Использовать эти материалы педагоги школ смогут как на классных часах, так и в рамках занятий "Разговоры о важном". На свое усмотрение учитель может показать детям как целый урок продолжительностью до 20 минут, так и отдельные его фрагменты. К концу учебного года ребята пройдут тестирование, которое позволит оценить эффективность проекта.

"К примеру, майские видеоролики мы посвятили Дню Победы, изучению столиц России и родного края. А в завершающих уроках студенты ТИУ из Таджикистана, Египта, Сирии, Ганы, Камеруна рассказали и показали школьникам, а что может быть дальше, после окончания школы, что такое студенчество и университет, как складывается следующий этап жизни у человека, который ставит перед собой правильные цели", - добавила Светлана Погорелова.

Проект уже получил высокую оценку педагогов и экспертов. Так, в мае доцент кафедры межкультурной коммуникации ТИУ, методист проекта Екатерина Аквазба представила разработку научному сообществу педагогов школ и вузов региона на международной научно-практической конференции "Современные проблемы изучения и сбережения культурно-исторического наследия России". Она выступила с докладом "Потенциал социального проекта "Жить и учиться в России" как инструмента социализации детей среднего школьного возраста в межнациональном пространстве тюменского региона".

Добавим, авторы проекта – АНО издательство "Таван" и Тюменский индустриальный университет по итогам конкурса в 2024 году получили губернаторский грант на его реализацию.

Любовь Голышева