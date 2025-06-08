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До 40 тысяч рублей заплатят тюменцы за нарушение особого противопожарного режима

Общество, 15:01 08 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пожароопасный сезон одновременно с особым противопожарным режимом начал действовать в Тюменской области с 1 апреля. До его отмены жителям региона запрещено посещать леса. За нахождение в лесу в период действия запрета предусмотрен штраф для граждан от 1 до 2 тыс. рублей.

Гражданам нельзя разводить костры, выжигать сухую траву и мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Введение дополнительных ограничений связано с повышением пожарной опасности в Тюменской области. За соблюдением действующих правил и требований будут следить государственные лесные инспекторы и представители других ведомств.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, которые действуют весь пожароопасный сезон, для граждан составляют от 15 до 30 тыс. рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тыс.; для юрлиц – от 100 до 400 тыс. рублей. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, который действует до 26 июня, граждане заплатят от 30 до 40 тыс.; должностные лица - от 40 до 60 тыс.; юридические лица - от 300 до 500 тыс. рублей.

Если в результате неосторожного обращения с огнем возник лесной пожар без причинения ущерба, штрафы для граждан составят от 50 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – от 100 до 110 тыс.; для юридических лиц – от 1 до 2 млн рублей.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".

Юлия Божок

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# департамент лесного комплекса , особый противопожарный режим , штрафы

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