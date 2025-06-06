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Тюменский завод "ГМС Нефтемаш" отмечает 60-летие

Губернатор, 14:26 06 июня 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

60-летний юбилей отмечает Тюменский завод "ГМС Нефтемаш", первенец нефтяного машиностроения Западной Сибири, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

По словам главы региона, 1960-е годы ознаменовались не только космической эрой, когда весь мир наблюдал за первыми шагами человека за пределами Земли. Одновременно в СССР началось активное освоение недр Западной Сибири. Одно за другим открывались нефтяные месторождения.

Высокий темп добычи черного золота потребовал специального оборудования в промышленных масштабах. Это определило будущее предприятия. В 1965 году тогда еще гальвано-штамповочный завод переходит в подчинение "Тюменнефтегаза" и получает первые заказы для нефтепромысла. Так началась история тюменского "Нефтемаша".

На сегодня "ГМС Нефтемаш" (входит в российский машиностроительный холдинг "Группа ГМС") выпускает продукцию не только для России, но и для нужд стран ближнего зарубежья. В разные годы она поставлялась в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Сербию и Беларусь.

Завод входит в Нефтегазовый кластер Тюменской области. Вместе с другими участниками объединения активно решает государственную задачу по импортозамещению в нефтяной отрасли.

"Поздравляю коллектив "ГМС Нефтемаш" с юбилеем. Уверен, впереди еще много проектов на благо Тюменской области и России", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , ГМС Нефтемаш , нефтегазовый кластер

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