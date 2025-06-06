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Тренировки, выставки и мастер-классы ждут тюменцев на фестивале "Казачий разгуляй"

Общество, 15:32 06 июня 2025

департамент культуры Тюмени (архив) | Фото: департамент культуры Тюмени (архив)

II фестиваль народной культуры "Казачий разгуляй" пройдет в Тюмени 7 июня в сквере Казачьи луга. Мероприятие соберет лучших специалистов по сохранению и продвижению нематериального этнокультурного достояния. Начало в 17 часов, сообщает Центр русской культуры.

Горожанам покажут редкий обряд посажения на коня, который традиционно символизирует посвящение в казаки. Открытую тренировку по рубке шашкой проведет глава Тюменского регионального отделения "Казарла", чемпион и призер Урала и Сибири Дмитрий Жердев. Мастерство фланкировки казачьей шашкой покажут лучшие спортсмены страны во главе с чемпионом России и призером международных соревнований Владиславом Черкасовым. Федерация русской борьбы на опоясках организует открытые городские соревнования.

Также будет работать выставка изделий, которые являются брендом Тюменской области. Продукцию представит Наталья Денисова и мастерицы Тюменского махрового ковра. Они продемонстрируют технологию изготовления уникальных изделий. Кроме того, свое мастерство покажут косторезы Ирина Могутова и Зинаида Ластовская из Тобольска. Эксперт по лоскутному шитью Анна Глазунова представит тюменский квилт-клуб "Сибирская палитра". Авторские ножи покажет мастер Сергей Колосов.

Интересной локацией станет интерактивная зона "Ермаковы игры". В программе — катание на лошадях, выставка, посвящённая Году героев, а также выставка казачьих сувениров от туристической базы "Хутор Кречет" под руководством атамана Вадима Недоступа.

В течение дня пройдет концертная программа от лучших коллективов Тюмени и области. В их числе фольклорный ансамбль "ЯрецЪ", ансамбль "Казачья станица" из Ялуторовска, ансамбль "Атаманский причал", ансамбль казачьей песни "Тюменские робята", ансамбль казачьей песни "Туринская слобода".

Завершит фестиваль зажигательная "Сибирская вечёрка 2.0".

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение 0+

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# казаки , фестиваль

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