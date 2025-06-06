100 спортсменов представят Тюменскую область на соревнованиях по настольному теннису

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 300 спортсменов из 18 регионов страны приедут в Тюмень на всероссийский турнир по настольному теннису. Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Центральный" с 9 по 12 июня. Тюменскую область представят 100 теннисистов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В этом году турниру исполняется три года. Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта России, на которых можно заработать рейтинговые очки. Они позволят атлетам отобраться в сборные регионов и выступать на крупных стартах.