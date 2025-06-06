  • 6 июня 20256.06.2025пятница
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

100 спортсменов представят Тюменскую область на соревнованиях по настольному теннису

Спорт, 16:05 06 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 300 спортсменов из 18 регионов страны приедут в Тюмень на всероссийский турнир по настольному теннису. Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Центральный" с 9 по 12 июня. Тюменскую область представят 100 теннисистов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В этом году турниру исполняется три года. Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта России, на которых можно заработать рейтинговые очки. Они позволят атлетам отобраться в сборные регионов и выступать на крупных стартах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# настольный теннис , турниры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 06.06.2025100 спортсменов представят Тюменскую область на соревнованиях по настольному теннису
14:59 06.06.202530 тюменских мастеров показали изделия на выставке "Магия прикладного искусства"
09:51 06.06.202530 мотогонщиков  поборются за звание лучших в Тюмени
09:18 06.06.2025В управлении дронами посоревнуются спортсмены на турнире в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора