Коллекцию тюменского дизайнера представят на ПМЭФ
Коллекцию одежды с аксессуарами тюменского махрового ковра представит дизайнер и основатель бренда одежды Твид&Ко Ирина Смердова на Петербургском международном экономическом форуме на площадке "ВиноГрад" 19 июня в 17 часов.
По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, вместе с Ириной свои работы покажут еще шесть российских дизайнеров. Хедлайнером программы выступит модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова. Она подготовила коллекцию “Русская невеста”.
Показ тюменского дизайнера пройдет при поддержке ТАРКИ и авторов проекта "Неделя моды. Сибирь".