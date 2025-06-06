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Коллекцию тюменского дизайнера представят на ПМЭФ

Общество, 15:43 06 июня 2025

ТАРКИ

Коллекцию одежды с аксессуарами тюменского махрового ковра представит дизайнер и основатель бренда одежды Твид&Ко Ирина Смердова на Петербургском международном экономическом форуме на площадке "ВиноГрад" 19 июня в 17 часов.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, вместе с Ириной свои работы покажут еще шесть российских дизайнеров. Хедлайнером программы выступит модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова. Она подготовила коллекцию “Русская невеста”.

Показ тюменского дизайнера пройдет при поддержке ТАРКИ и авторов проекта "Неделя моды. Сибирь".

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# дизайнер , креативные индустрии , мода , ПМЭФ

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