Для ярковской реанимации приобрели новые многопараметрические мониторы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три многопараметрических монитора общего назначения поступили в Областную больницу № 24 в с. Ярково. Они предназначены для непрерывного контроля физиологических параметров пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, новые мониторы позволяют вести контроль за физиологическими показателями.

Сотрудники отделения высоко оценили возможности нового оборудования: визуальной и звуковой (тревожными) сигнализациями при превышении выбранных значений всех контролируемых функций, а также удобством калькуляторами доз препаратов при оказании медицинской помощи.

"За год через отделение реанимации и интенсивной терапии проходит около 250 пациентов. Зачастую это пациенты, требующие пристально внимания и постоянного контроля за состоянием. Безусловно, новое оборудование послужит надежной опорой для оказания медицинской помощи пациентам и повысит качество ее оказания", - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Марсель Ильясов.

Оборудование приобрели по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".