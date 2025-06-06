В Тюмени на фестивале граффити встретятся художники из разных регионов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль граффити пройдет в арт-пространстве "Подземка" на втором ярусе парковки на набережной 7 и 8 июня. Участие примут художники из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и Красноярска.

"Сотни баллончиков краски, более двадцати талантливых райтеров, десятки работ разных стилей – от классики до авангарда. И атмосфера подземного метро прямо в центре Тюмени", - описали организаторы событие.

8 июня с 12 до 15 часов пройдет выставка демокаров – желающие смогут оценить стиль и звуки авто. В 15 часов стартует батл брейкдансеров и музыка от Dj EasyAsh. Также будет работать специальная зона для наклеек, доступная всем.

Официальное открытие новой локации "Подземка" состоится 28 июня, в День молодёжи. Здесь будут выставки, батлы танцоров, ретроавтопоказы, лекции и мастер-классы, музыкальные лайвы, ярмарки, встречи, обучения, демонстрации фильмов и многое другое.

Каждый желающий может предложить идеи по развитию проекта - по ссылке.

Оператор пространства — ТАРКИ.