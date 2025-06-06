В ДТП на улице Алебашевской в Тюмени пострадал ребёнок

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Двухлетний пассажир пострадал в ДТП на ул. Алебашевской в Тюмени 5 июня. Здесь столкнулись автомобили Hyundai и "Жигули", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель Hyundai при перестроении для поворота направо не пропустил встречный отечественный автомобиль.

Травму получил мальчик, ехавший в "Жигулях" на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, пристёгнутый ремнём безопасности.