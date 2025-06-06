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В ДТП на улице Алебашевской в Тюмени пострадал ребёнок

Происшествия, 15:54 06 июня 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Двухлетний пассажир пострадал в ДТП на ул. Алебашевской в Тюмени 5 июня. Здесь столкнулись автомобили Hyundai и "Жигули", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель Hyundai при перестроении для поворота направо не пропустил встречный отечественный автомобиль.

Травму получил мальчик, ехавший в "Жигулях" на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, пристёгнутый ремнём безопасности.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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