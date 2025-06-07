Среднемесячный заработок жителей Тюменской области составил почти 90 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области достигла отметки в 89 тыс. 386 рублей. Этот показатель демонстрирует уверенный рост — увеличение на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Вслух.ру со ссылкой на данные Росстата.

Регион занял третье место среди субъектов Уральского федерального округа по уровню доходов населения. Лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем начисленной средней зарплаты в размере 167 тыс. 537 рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где сотрудникам начисляют 134 тыс. 480 рублей ежемесячно.

В Свердловской области работники в среднем получают 85 тыс. 190 рублей., в Челябинской – 76 тыс. 980 рублей., в Курганской - 68 тыс. 515 рублей. В целом в первом квартале 2025 года в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 9,9 % и составила 86 тыс. 368 рублей.