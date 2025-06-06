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Тюменские пенсионеры начнут изучать боевое искусство тайцзи

Общество, 18:27 06 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Система упражнений цигун и боевое искусство тайцзи войдут в проект "Единой России" "Старшее поколение". Первая тренировка по традиционным китайским практикам состоится в мультиспортивном центре "Стальной Характер" (ул. Пермякова, 40) 9 июня.

Начало в 15 часов, пишет информационный центр правительства региона.

"Пожилые люди, выйдя на пенсию, открывают для себя дополнительные возможности: они учатся в университете третьего возраста, активно занимаются физкультурой и творчеством. Наша задача в рамках партпроекта — расширить круг их увлечений, сделать жизнь насыщенной и наполненной событиями", - сказала руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова.

Как отметил исполнительный директор по Тюменской области Российского Союза боевых искусств Александр Колыхаев овладеть китайскими практиками помогут опытные инструкторы.

Контактная информация по телефону у Александра: 89220060706/

Возрастное ограничение: 0+

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