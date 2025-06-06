От джаза до неоклассики: в Тюмени стартовал музыкальный фестиваль "Музсходка"

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

Пятый мультижанровый фестиваль "Музсходка" стартовал в Тюмени. В этом году на музыкальный праздник съехались 350 исполнителей из 23 городов страны. Горожане смогут насладиться выступлениями артистов сразу на шести площадках, расположенных в исторической части города и на набережной реки Тура.

Программа фестиваля, рассчитанная на два дня, охватывает широкий спектр музыкальных направлений — от электро и хип-хопа до неоклассики и авторской инструментальной музыки.

""Музсходка" – это не просто концерты, а живое творческое сообщество. На протяжении пяти лет мы видим, как растет уровень участников, а зрители возвращаются за новой музыкой и атмосферой. Здесь каждый, независимо от предпочтений, найдет свою музыку по душе, а начинающие исполнители почувствуют энергию и поддержку для дальнейшего роста и совершенствования. Возможно, кто-то из них уже вскоре станет большой звездой", — отметила руководитель фестиваля Сюзанна Иванова.

В первый день фестиваля — 6 июня — на открытых площадках звучат инди, рок, электронная и детская музыка. Второй день будет посвящен джазу, этно, поп- и акустическим композициям. Кроме музыкальной программы, предусмотрены локальные маркеты, творческие мастерские и экскурсии. Впервые посетителям предложат побывать за кулисами фестиваля в сопровождении гида. Завершится масштабное событие торжественной церемонией закрытия у сцены мультицентра "Контора пароходства". Организаторы утверждают, что в этом году "Музсходку" посетят более 25 тысяч человек.

| Фото: Сергей Полюхов | Фото: Сергей Полюхов

Глава города Максим Афанасьев подчеркнул, что за пять лет фестиваль стал значимой культурной площадкой для молодых музыкантов и важной частью городской среды:

"Особую гордость вызывает то, что "‎Музсходка"‎ отражает всё многообразие современной культуры — от джаза до электроники, от этно-мотивов до авторских композиций. В этом году 350 музыкантов из 23 городов страны доказывают: творчество не знает границ, а Тюмень готова стать для него домом".

Проект уже не первый год становится победителем грантового конкурса "Газпром нефти", который проходит по программе социальных инвестиций "Родные города". Событие также поддерживает "Росмолодёжь. Гранты".

"Мы поддерживаем фестиваль уже третий год подряд. С самого первого раза он завоевал сердца тюменцев — яркими выступлениями, отличной музыкой и качественной организацией. Здесь открываются новые таланты, которые мечтают показать свое творчество широкой публике. Здесь люди заряжаются энергией и вдохновением, отдыхают и узнают что-то новое. Уверена, что история "Музсходки" только начинается!" — отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Основная цель фестиваля — поддержка авторской музыки и развитие креативных индустрий в регионе.