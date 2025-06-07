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Тюмень встретила ковчег с мощами святителя Тихона 

Общество, 11:26 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ковчег с частицей святых мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, привезли в Тюмень. Встреча состоялась в Свято-Троицком монастыре утром 7 июня.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил совпадение юбилейных дат. Во-первых, прошло сто лет со дня кончины святителя Тихона. Во-вторых, 110 лет назад он посетил Тюмень, именно Троицкий монастырь, когда он направлялся в Тобольск для освидетельствования мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского для канонизации – на акте его подпись и печать.

“Для нас, конечно, отрадно, что по благословению святейшего патриарха ковчег прибывает в Тюмень. Мы здесь почти на протяжении двух дней можем поклониться святителю Тихону. Это событие – радостное духовное утешение для всех, кто стремится приобщиться к духовным традициям нашего народа, получить благословение святейшего патриарха Тихона и обратиться с молитвой, чтобы он своим предстательством укрепил наши души, осветил нашу жизнь и помог преодолевать все испытания и искушения в этом мире”, – произнес владыка.

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В монастыре митрополит зачитал обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нём отмечалось, что 2025 – год особой памяти для Русской православной церкви. На долю святителя Тихона выпали суровые испытания революционными потрясениями, гражданской войной и началом жестоких гонений на веру.

“Со смирением и кротостью, соединенными с ревностью о деле Божием и горением духа, совершал святейший Тихон вверенное ему служение, умоляя не сходить с пути крестного и хранить верность православной церкви”, – произнесли в храме.

Святитель стал примером мужества и духовной силы для многих. С особым чувством православные приходят, чтобы приложиться к его мощам.

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Машину, в которой перевозили святыню, сопровождали байкеры.

“Мы стараемся не пропускать подобные мероприятия, участвуем в них каждый год. Всегда с огромным удовольствием, максимальным составом стараемся сопровождать святынь. Мы и сами проводим мероприятия. Так, два года назад организовывали маршрут “Крестный путь царской семьи”. Проехал все города и села, где бывала тогда семья Николая II”, – поделился заместитель директора тюменского отделения клуба "H.O.G. Harley Davidson Тюмень" Александр Крутиков.

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В Свято-Троицком монастыре святыня будет пребывать до вечера 8 июня. Доступ к ковчегу открыт круглосуточно. Вход свободный.

Всего маршрут ковчега с мощами святителя Тихона в епархии Русской православной церкви включает 90 населенных пунктов России и Республики Беларусь.

Отметим, мероприятия в честь празднования столетия со дня блаженной кончины святителя Тихона проходят по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей стране. В Тюмени такие события пройдут 7-8 июня.

Инна Пахомова

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# митрополит Димитрий , Свято-Троицкий монастырь , Тобольская митрополия

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