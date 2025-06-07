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МФК "Тюмень" вступает в решающую стадию сезона БЕТСИТИ Суперлиги

Спорт, 15:51 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МФК "Тюмень" поборется за бронзовые медали с подмосковным "КПРФ" в решающей стадии сезона БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу.

Ситуация повторяется, как и год назад. Тогда победила "Тюмень", в этом году соперник попытается взять реванш. Серия начнется в Климовске 9 и 10 июня, 15 июня поединок переместится в Тюмень.

С 2022 года обе команды провели 16 матчей. В восьми из них победила "Тюмень", в шести - "КПРФ". Еще два поединка закончились вничью.

За первое место в этом году поборются "Ухта" и "Газпром-Югра". Финальная серия начнется 10 июня, пишет Вcлух.ру.

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# мини футбол , МФК Тюмень

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