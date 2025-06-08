Тюмень набрала более 10,6 тыс. голосов в рейтинге "Город России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень набрала более 10,6 тыс. голосов в рейтинге "Город России". На 8 июня она занимает 11 строчку.

Жители могут поддержать Тюмень. Регистрации, смс и других подтверждений нет. Услуга бесплатная, возрастные ограничения отсутствуют. Нужно пройти на сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Процедуру можно повторять ежедневно до 31 декабря, когда будут подведены итоги 2025 года.

Как выяснил "Вслух.ру", Тюмень сейчас занимает самую высокую позицию среди столиц УФО. Ханты-Мансийск на 27 месте, Челябинск — на 34, Екатеринбург — на 36, Курган — на 49, Салехард — на 62. В тройке лидеров находятся Курск, Нальчик, Оренбург.