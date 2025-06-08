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Диетолог призвала тюменцев ориентироваться на научные данные при выборе спортивного питания

Общество, 17:34 08 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ряд популярных продуктов спортивного питания, эффективность которых вызывает сомнения у специалистов, обратила внимание преподаватель Московского института психологии и врач-диетолог Вера Гаврилова.

По ее словам, помимо широко известных протеиновых батончиков, на рынке существуют аминокислотные комплексы в форме таблеток и капсул, которые часто рекламируются как быстрый источник энергии и защита мышц от разрушения. Однако исследования показывают, что их прием не дает значительных преимуществ по сравнению с обычным протеином. Скорость усвоения аминокислот из таких добавок не так высока, как утверждают производители, пишет "Мегатюмень".

"Жиросжигатели", обещающие быстрое избавление от лишнего веса, зачастую содержат кофеин и другие стимуляторы, которые лишь временно повышают метаболизм, но не способствуют долгосрочному сжиганию жира. Более того, некоторые компоненты таких добавок могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Эксперт призывает спортсменов и любителей фитнеса при выборе спортивного питания ориентироваться не только на рекламные обещания, но и на научные данные. Натуральные продукты, такие как яйца, творог, мясо и рыба, остаются наиболее эффективными источниками белка, в то время как многие разрекламированные добавки могут оказаться лишь коммерческими продуктами с сомнительной пользой.

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# врач , диетолог

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