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В Ялуторовском районе открыли арт-объект Ярославе

Общество, 14:45 08 июня 2025

тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

Арт-объект символу Ялуторовского района Ярославе открыли в спортивной школе около спорткомплекса "Юбилейный" в селе Памятном. Об этом написал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

"В церемонии открытия вместе со мной приняли участие российская гандболистка, трёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Эмилия Турей и воспитанник спортшколы Ялуторовского района Ярослав Сорокин. Новая Ярослава держит в руках спортивные медали и кубок. Пусть она станет символом новых побед и достижений для наших спортсменов", - добавил он.

Это уже вторая подобная скульптура, открытая в муниципалитете. Первая установлена в Киёвской ДШИ.

тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

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# скульптура , Ялуторовский район

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