В Ялуторовском районе открыли арт-объект Ярославе

| Фото: тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: тг-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

Арт-объект символу Ялуторовского района Ярославе открыли в спортивной школе около спорткомплекса "Юбилейный" в селе Памятном. Об этом написал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

"В церемонии открытия вместе со мной приняли участие российская гандболистка, трёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр Эмилия Турей и воспитанник спортшколы Ялуторовского района Ярослав Сорокин. Новая Ярослава держит в руках спортивные медали и кубок. Пусть она станет символом новых побед и достижений для наших спортсменов", - добавил он.

Это уже вторая подобная скульптура, открытая в муниципалитете. Первая установлена в Киёвской ДШИ.