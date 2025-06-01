Тюменский эксперт: комары напрямую влияют на урожайность

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Комары напрямую влияют на урожайность, уверена руководитель тюменского питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"В этом году была очень теплая зима, влажная весна. Из-за этого как никогда много вредителей на плодово-ягодных, декоративных культурах. Я уже не говорю о крупных комарах. Они напрямую влияют на урожайность, беспокоят наших жителей, садоводов. Естественно, люди меньше времени проводят на огороде", — поделилась она.

Влажная весна еще не всем позволила провести обработку от насекомых так, как это положено, добавила Светлана Гаврилова. Сейчас у вредителей идет второй жизненный цикл. Весной многие видели гусениц боярышниц. Теперь бабочки летают и откладывают новые яйца. Гусениц из них садоводы увидят через две-три недели.

Тем не менее, по словам руководителя питомника, в 2025 году неплохие погодные условия для созревания яблок, груш.

"В этом году хорошо завязалась косточка. У нас будут абрикосы, алыча, слива, персики. Думаю, получится собрать хороший урожай, если удастся провести правильную и своевременную борьбу с вредителями", — дополнила Светлана Гаврилина.

Также влияние на урожай оказывают реки. В 2025 году наводнилась Тура, а когда она полноводная, это значит, что в почве достаточно влаги, развитие и рост растений будет хорошим, подчеркивает руководитель питомника. Особенно такие условия хороши для крупных деревьев, например, яблонь и груш, у которых корневая система уходит глубоко.

Инна Пахомова