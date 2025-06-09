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480 трансформаторных подстанций отремонтируют в Тюмени в 2025 году

Общество, 11:41 09 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Модернизацию объектов электроснабжения проводят Тюменские городские электрические сети АО "СУЭНКО" в 2025 году. В планах – отремонтировать 480 трансформаторных подстанций. Работы проведены уже на 71 из них, сообщили в городской администрации.

Специалисты компании также отремонтируют воздушные и кабельные линий. В планах модернизировать 51,49 км сетей, работы провели на 7,7 км.

Все ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, они выполнены на 15 % от плана.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# ремонт , электроснабжение

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