480 трансформаторных подстанций отремонтируют в Тюмени в 2025 году
Модернизацию объектов электроснабжения проводят Тюменские городские электрические сети АО "СУЭНКО" в 2025 году. В планах – отремонтировать 480 трансформаторных подстанций. Работы проведены уже на 71 из них, сообщили в городской администрации.
Специалисты компании также отремонтируют воздушные и кабельные линий. В планах модернизировать 51,49 км сетей, работы провели на 7,7 км.
Все ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, они выполнены на 15 % от плана.