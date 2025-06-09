1180 тюменцам понадобилась скорая медпомощь за два дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скорая медицинская помощь была оказана 1 тыс. 180 жителям Тюменской агломерации 7 и 8 июня. В экстренной форме поступило 625 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 563 пациента. Всего с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 360 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 60 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медбригады.