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В Тюмени наградили победителей международного конкурса по безопасности труда

Общество, 12:14 09 июня 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Победителей и лауреатов международного конкурса "Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)" наградили в Тюмени 9 июня. Участников поздравил и вручил поощрения заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Вопросы охраны труда и создание безопасных условий сегодня являются одними из самых важных. Тюменскую область на конкурсе редставили 106 участников. Из них пятеро заняли первые места и получили высшие награды. Я хочу поздравить ребят и поблагодарить их наставников и преподавателей", - сказал Алексей Райдер.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Студентка первого курса Тобольского многопрофильного техникума Елена Киризлеева заняла первое место с научно-исследовательской работой.

"Конкурсный проект близок к тематике моей будущей профессии лаборанта, поэтому я решила представить его в игровой форме, чтобы заинтересовать студентов. Когда узнала, что победила, была приятно шокирована", - отметила Елена Киризлеева.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Отметим, всего в конкурсе приняли участие более 1,3 тыс. студентов из 377 профессиональных образовательных организаций России, Беларуси и Приднестровья.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок

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# безопасность труда , конкурсы

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